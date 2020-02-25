Beyaz Saray'dan corona virüsle mücadele için ek fon talebi (En az 2,5 milyar dolar)

Virüsle mücadele için talep edilen fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı 25.02.2020 - 04:45 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 04:48

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Beyaz Saray, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele için Kongre'den en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edileceğini açıkladı. 

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Sözcüsü Rachel Semmel, yaptığı yazılı açıklamada "Donald Trump yönetimi Covid-19'un yayılmasını ciddiye alıyor" ifadesini kullandı. 

Virüs ile mücadele için 2,5 milyar dolar ek fon talep eden bir planı Kongre'ye göndereceklerini belirten Semmel, bu fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağını kaydetti. 

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak, Trump'ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu. 

Trump ise bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'de corona virüs kontrol altında. Tüm taraflar ve ilgili ülkelerle iletişim halindeyiz" değerlendirmesinde bulunmuştu. 

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