Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, New York Times'ın, Trump yönetiminin ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme girişimleriyle ilgili iç yazışmalarda, 1 Haziran'a kadar yeni tip Corona virüs (Covid-19) günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının 3 bini bulmasını beklediği yönündeki iddialarına, yazılı bir açıklama ile cevap verdi.



Açıklamada, söz konusu haberin ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) belgelerine dayandırıldığına işaret edilerek, "Bu belge Beyaz Saray belgesi değildir ve Corona virüs ile Mücadele Görev Gücü ya da kurum içi güvenlik incelemesinden geçmemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.



New York Times'ın referans aldığı verilerin görev gücü tarafından analiz edilmediğinin vurgulandığı açıklamada, Trump'ın ABD ekonomisinin yeniden açılmasına yönelik sunduğu yol haritasının da ülkedeki üst düzey sağlık ve bulaşıcı hastalıklar uzmanlarının onayını aldığı anımsatıldı.



Açıklamada, "Amerikan halkının sağlığı, halen Başkan Trump'ın en önemli önceliğidir. Eyaletlerin önlemleri gevşetme çabasını takip ederken, sağlık da önceliğimiz olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.



TRUMP, ÖLÜMLERİN TEKRAR 100 BİNİ BULABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ



ABD'de, Trump yönetiminin teşvikiyle mayıs başında ekonomilerini kısmen faaliyete geçiren Iowa, Minnesota, Tennessee ve Teksas gibi eyaletlerde Covid-19 vaka ve ölü sayısında artış görülmeye başlamıştı.



Trump da dün akşam Fox News'e verdiği mülakatta, 2 hafta önce söylediği ülke genelinde tahmini toplam 60 bin can kaybı rakamının aksine Covid-19 ölümlerinin tekrar 100 bini bulabileceğini belirtmişti.