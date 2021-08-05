Beyaz Saray’dan elektrikli araç açıklaması: 2030 itibarıyla yarısı sıfır emisyonlu olacak

İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle fosil yakıtla çalışan araçları sıfır emisyonlu hale getirmek amacıyla birçok hükümet ve otomotiv devi planlarını duyurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray, dünyanın en büyük ekonomi ABD’nin sıfır emisyon planını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in Perşembe günü, 2030 yılı itibarıyla satılan tüm yeni araçların yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2026 yılına kadar fosil kirliliğini azaltmak için yeni araç emisyon kurallarını içeren yürütme emrini imzalayacağını belirtti.

BİDEN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Biden’ın, Beyaz Saray’da bugün otomobil üreticileriyle görülme gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

Biden'ın yasal olarak imzalayacağı açıklanan hedefi, milyarlarca dolar devlet finansmanı gerektireceği uyarısında bulunan ABD'li ve diğer büyük otomobil üreticilerinin desteğini kazandı.

BÜYÜK ŞİRKETLER DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

General Motors, Ford Motors ve Chrysler’in sahibi Stellantis yaptıkları ortak bir açıklamada, "2030 yılına kadar ABD'deki yıllık elektrikli araç hacminin yüzde 40-50'sinin satışını gerçekleştirmeyi" hedeflediklerini doğruladı.



Biden'ın yüzde 50 hedefi ve otomobil üreticilerinin yüzde 40-50 beklentisi, tamamen elektrikli, yakıt hücreli ve benzinli motora sahip plug-in hibrit araçları içeriyor.