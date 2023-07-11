Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesiyle ilgili İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı anlaşma dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği" bildirildi.



Erdoğan ve Biden'ın, ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması kapsamındaki son istişare toplantısını memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, liderlerin savunma ve ekonomik öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ikili işbirliklerini güçlendirme çabalarını görüştükleri kaydedildi.



Açıklamada, Biden ve Erdoğan'ın ayrıca Ukrayna'ya verilen destek ve Ege'de istikrarı korumanın önemi dahil ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları masaya yatırdıkları aktarıldı.



Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Erdoğan ile Biden'ın bugünkü görüşmesinden bir fotoğraf paylaşıldı.



Paylaşımda, "Biden-(Kamala) Harris yönetimi ittifaklarımızı desteklemeye ve bugünün ve yarının zorluklarını aşmak için dünyayla angaje olmaya kararlıdır." ifadelerine yer verildi.