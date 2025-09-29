Trump-Netanyahu görüşmesi: İsrail Başbakanı Beyaz Saray'da

Leavitt, Trump'ın bugün Hamas'la arabuluculuk yapan Katar liderleriyle görüşeceğini de söyledi ve "Her iki taraf için de makul bir anlaşmaya varmak için her iki tarafın da biraz taviz vermesi ve masadan biraz mutsuz kalkması gerekiyor, ancak nihayetinde bu çatışmayı bu şekilde sonlandıracağız" dedi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI NE?



Trump’ın planı hakkında basına bazı bilgiler sızdı. Bu bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.



Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.



Geçici yönetim Gazze’yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.



Gazze’deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.



TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ



Bu akşam saat 18.00'da gerçekleşmesi planlanan Trump ve Netanyahu görüşmesi tahmini olarak iki saat sürecek.



Bu görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya Gazze planı konusunda baskı yapması bekleniyor.