Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Hamas rehineleri serbest bırakırsa, savaş yarın bitebilir
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşı sona erdirmenin Hamas’ın elinde olduğu savunularak, “Eğer Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul etseydi, Gazze'deki savaş yarın ve hatta aylar önce biter ve Gazzelilerin çektiği acılar hemen sona ererdi.” ifadeleri kullanıldı.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın Gazze’de rehine olarak tutulan İsrail kökenli ABD vatandaşı Edan Alexander'ın videosunu yayınlamasına ABD hükümetinden tepki geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Alexandr’ın ailesi ile temasın sürdüğü belirtilerek, “Eğer Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul etseydi, Gazze'deki savaş yarın ve hatta aylar önce biter ve Gazzelilerin çektiği acılar hemen sona ererdi” ifadeleri kullanıldı.
Hamas’ın rehineleri serbest bırakmayı kabul etmediği savunulan açıklamada, “Başkan Biden’ın geçen hafta söylediği gibi, rehinelerin serbest bırakılması, savaşın durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması amacıyla bir anlaşma yapmak için elimizde kritik bir fırsat var. Bu anlaşma şu anda masada.” denildi.
ABD hükümetinin rehinelerin serbest bırakılmasına dönük her türlü çabayı sürdürdüğü vurgulandı.
HAMAS GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: ZAMAN TÜKENİYOR
İsrail Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılar düzenlerken, bölgede tutulan esirlerin durumu belirsizliğini koruyor. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esir Edan Alexander’ın görüntülerini paylaştı.
Alexander, görüntüde ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'tan İsrail'e Gazze saldırılarına son vermesi için baskı yapmasını istedi. Alexander, “Lütfen Biden'ın yaptığı hatayı yapmayın. Gönderdiği silahlar şimdi bizi öldürüyor ve hukuksuz kuşatmalar şimdi bizi aç bırakıyor.” dedi.
Başbakan Binyamin Netanyahu’yu protesto için İsraillilere “her gün sokağa çıkın” çağrısı yapan Alexander, “Hükümet tarafından yapılan bir hatanın bedelini bizim ödememiz mantıksızdır. İsrailliler, bu kabusa son vermenin ve hükümete baskı yapmanın zamanı geldi” şeklinde konuştu.
Kassam Tugayları paylaştıkları videonun sonunda “Zaman tükeniyor” ifadelerine yer verdi.
HAMAS HEYETİ ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İÇİN KAHİRE'DE
Mısırlı ve İsrailli müzakereciler arasında bu hafta başında yapılan görüşmelerin ardından Hamas heyeti, Gazze'de ateşkes önerilerini görüşmek üzere Kahire'ye geldi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hamas heyetine Halil El Hayah, Zaher Jabareen ve Moussa Marzouq liderlik etti.
Masadaki ateşkes teklifinin 20 ile 30 günlük bir ateşkesi içerdiği iddia edilirken, ateşkesin sağlanması durumunda Filistinli tutukluların İsrailli esirlerle takas edileceği belirtiliyor.
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