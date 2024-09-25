Beyaz Saray'dan Hizbullah'ın füze saldırısına tepki: Derin endişe verici

İsrail ordusunun üç gündür bombardıman altında tuttuğu Lübnan'da yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Saldırılara yanıt veren Hizbullah, bugün Tel Aviv'e balistik füze fırlattı. Füzenin İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hizbullah'ın saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İsrail istihbarat servisinin Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliği diplomatik bir çözümle azaltabileceğine inandığını söyledi.



Kirby CNN'e verdiği röportajda, saldırı için “Derin endişe verici” ifadesini kullandı ve “İsrail'in İran tarafından desteklenen bir terörist grubun meşru tehdidiyle karşı karşıya olduğunun bir kez daha kanıtıdır” diye ekledi.

Sözcü Kirby, ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam ettiğini söyleyerek, “Hiçbir ulus sınırının hemen ötesinde, yanı başında bu tehditlerle yaşamak zorunda kalmamalıdır” diye konuştu.