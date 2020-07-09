Beyaz Saray'dan Hong Kong konusunda Çin'e yaptırım sinyali

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, "Dışişleri Bakanlığımız, Hong Kong'un özerkliğini sürdürdüğünü tespit edemezse, Hong Kong ve Çin'e yaptırım uygularız" dedi.

Anadolu Ajansı 09.07.2020 - 00:35

Beyaz Saray'dan Hong Kong konusunda Çin'e yaptırım sinyali

İlişkili Haberler

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası protestolarında 300'den fazla gözaltı

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası protestolarında 300'den fazla gözaltı

ABD Hong Kong'a savunma ihracatını durduruyor

ABD Hong Kong'a savunma ihracatını durduruyor

Victoria's Secret'tan Hong Kong kararı

Victoria's Secret'tan Hong Kong kararı

Beyaz Saray, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Ulusal Güvenlik Kanunu'nu yürürlüğe sokması nedeniyle, bu ülkeye yaptırım uygulanabileceğinin sinyalini verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, NBC televizyonunda yaptığı açıklamada, "Söz konusu güvenlik kanunuyla Çin, Hong Kong'u ele geçirecek gibi görünüyor" dedi.

Hong Kong'un statüsündeki değişikleri izleyeceklerinin altını çizen O'Brien, "Dışişleri Bakanlığımız, Hong Kong'un özerkliğini sürdürdüğünü tespit edemezse, Hong Kong ve Çin'e yaptırım uygularız" uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise düzenlediği basın toplantısında, "Çin'e yönelik yeni adımları yakında duyacaksınız" ifadesini kullandı.

Hong Kong'un statüsü konusundaki tartışmalara ilişkin de McEnany, "Hong Kong'un özel statüsü, Çin'in eylemleri nedeniyle risk altında" dedi.

HONG KONG'DA PROTESTOCULAR YİNE SOKAKTA

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...