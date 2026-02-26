Beyaz Saray'dan "İran'a önce İsrail saldırırsa bizim için daha iyi olur" stratejisi

ABD ile İran arasındaki gergin ilişkiler savaşa evrilir mi? Heyetler diplomasi kanallarını İsviçre'de açık tutarken Politico dergisi ortaya ciddi iddialar attı.

Buna göre, Beyaz Saray'dan bazı yetkililerin, İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede İsrail'in ilk adımı atmasının siyasi açıdan daha avantajlı olacağını söylediği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanları, İsrail'in öncü bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın misilleme yapacağı ve bu durumun Amerikan kamuoyunun ABD operasyonuna olan desteğini artıracağını öngörüyor. Bu stratejiyle, müttefik bir ülkenin saldırıya uğraması senaryosu üzerinden savaşın Amerikan seçmenleri için daha kabul edilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu stratejinin kökeninde Amerikan kamuouyunun savaşa karşı isteksizliği yer alırken, anketlerin Amerikalıların rejim değişikliğini desteklediğini ancak ABD kayıpları konusunda isteksiz olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

ABD, 2003 Irak işgalinden bu yana bölgedeki en büyük askeri yığınağını gerçekleştirerek iki uçak gemisini ve düzinelerce savaş uçağını bölgeye sevk etmişti Ancak yetkililer, topyekün bir saldırının bölgedeki Amerikan üslerinin ve diğer varlıklarının hedef haline geleceğini ifade ediyor.

ABD'nin Ortadoğu'da böyle bir büyük operasyona girişmesi ve mühimmat stoklarının tükenmesinin Çin'e Tayvan konusunda fırsat vereceğinden endişe duyulduğu belirtildi.

DİPLOMASİ İŞE YARAYACAK MI?

ABD ve İran hala diplomatik çözüm ararken iki ülkenin heyetleri İsviçre'nin Cenevre kentinde buluşacak . Ancak kimi uzmanlar umutların azaldığını, Washington'da temel sorunun “saldırının ne zaman ve nasıl yapılacağı” olduğu belirtiliyor.

Sahada askeri hazırlıklar sürerken, özel elçi Steve Witkoff ve Jared Kushner'den oluşan müzakere ekibi bugün üçüncü tur görüşmeler için Cenevre'de İranlılarla bir araya gelecek. Buna rağmen, Trump'a yakın isimler arasında askeri operasyonun kaçınılmaz olduğu görüşünün ağır bastığı belirtiliyor. Olası operasyonun kapsamı konusunda, başlangıçta sınırlı bir saldırıyla Tahran'ı anlaşmaya zorlamak ya da doğrudan İran dini lideri Ali Hamaney'i hedef alan "etkisiz hale getirme" saldırıları gibi çeşitli seçenekler masada bulunuyor. Hedef listesinde öncelikle nükleer tesisler ve balistik füze altyapısının yer alacağı ifade ediliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Trump yönetiminin İran'ın nükleer programını yeniden başlatma çabalarına dair net kanıtlar içeren gizli bir brifing verdiğini açıkladı. Rogers, bu kanıtların askeri müdahale vakasını güçlendirdiğini savunurken, Demokrat üyeler henüz bilgilendirilmediklerini söyledi. İran hükümeti ise nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunmaya devam etse de, ABD tarafı yüksek düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyetleri nedeniyle bu açıklamalara şüpheyle yaklaşıyor. Beyaz Saray ise söz konusu stratejik tartışmalara dair spekülasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçınarak kararın nihai olarak ABD Başkanı Trump'ta olduğunu vurguluyor.