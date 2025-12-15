ABD basını: Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya sert mesaj gitti

Amerikan Axios sitesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray yetkililerinin Raid Saad suikastı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu azarladığı bildirildi.

Washington yönetiminin suikast sonrası Başbakan Netanyahu yönetimini sert bir dille kınadığını vurgulayan ABD’li yetkili, "Beyaz Saray'ın Netanyahu'ya mesajı şuydu: 'Eğer itibarınızı zedelemek ve anlaşmalara uymadığınızı göstermek istiyorsanız buyurun, ama Gazze'deki anlaşmaya arabuluculuk eden Başkan Trump'ın itibarını zedelemenize izin vermeyeceğiz'." dedi.

Yedioth Ahronot gazetesi de ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki Beyaz Saray yetkililerinin, Netanyahu'ya talimatı bizzat verdiği Raid Saad suikastı sonrasında "küfürler yağdırdığı" iddiasına yer vermişti.

"ABD'Lİ YETKİLİLER NETANYAHU'DAN BIKMIŞ VAZİYETTE"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in artık Netanyahu'dan "bıkmış vaziyette" olduklarının altını çizen ABD’li yetkililer, "Steve ve Jared, İsrail'in Gazze’ye ilişkin çeşitli konulardaki uzlaşmaz tavrından dolayı kızgın." dedi.

Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne saldırılarla birlikte son iki yılda uluslararası toplumdan dışlandığının altını çizen ABD’li yetkililerinden biri, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin neden onunla görüşmeyi reddettiğini ve Abraham Anlaşmalarından beş yıl sonra neden hala Birleşik Arap Emirliklerine davet edilmediğini kendisine sormalı." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin bu durumu düzeltmek için çok çalıştığını belirten ABD’li yetkili, "Ancak Netanyahu gerilimi azaltmak için gerekli adımları atmak istemiyorsa, Abraham Anlaşmalarını genişletmeye çalışarak zamanımızı boşa harcamayacağız." dedi.

Washington yönetiminin Netanyahu hükümetinden yalnızca Gazze Şeridi konusunda değil aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinden de son derece rahatsız olduğunun altını çizen ABD’li yetkili, "Ondan Arap dünyasında provokasyon olarak algılanan adımlar atmamasını istiyoruz." ifadesine de yer verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TOM BARRACK VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Görüşmeye Barrack ve Netanyahu'nun yanı sıra, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gil Reich, Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in de katıldığı bildirildi.

Barrack'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e geleceği aktarılmıştı.

RAİD SAAD SİKASTI

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 İsrail askerinin yaralandığını ileri sürmüş, buna karşılık Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey isimlerinden Saad'ın hedef alındığını aktarmıştı.

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Saad'ın, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

29 ARALIK'TA NETANYAHU'NUN ABD'YE GİTMESİ BEKLENİYOR

ABD yönetiminin sert bir tepki gösterdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 29 Aralık’ta Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Trump ile görüşmesi bekleniyor.