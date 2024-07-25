Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya tepki: Talihsiz ve yanlış bir düşünce

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden Amerikalıları "İran'ın kullanışlı aptalları" şeklinde nitelemesini "talihsiz ve yanlış bir düşünce" diyerek reddetti.

Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya tepki: Talihsiz ve yanlış bir düşünce

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray'daki basın brifinginde Netanyahu'nun ziyareti ve Kongredeki konuşmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Kirby, bir soru üzerine, Netanyahu'nun 'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden Amerikalıları "İran'ın kullanışlı aptalları" şeklinde nitelemesini doğru bulmadıklarını belirtti.

"DEMOKRASİ TAM DA BÖYLE BİR ŞEY"

İran'ın Amerikan siyasetine müdahale girişimleri olduğunu ve bu konuda kendilerinin de hassas davrandığını belirten Kirby, "İran elbette bazı protestocuların fonlanmasına katkıda bulunmuştur. Ancak herkesi bu fırça ile boyamak talihsiz ve yanlış bir düşüncedir. Buradaki gösterilerin büyük bölümü barışçıl gösterilerdi ve organikti." dedi.

ABD'de uzun süre devam eden ve Netanyahu yönetiminin politikalarını eleştiren gösterilerin insanların gerçek endişelerinin bir yansıması olduğunu belirten Kirby, "Demokrasi tam da böyle bir şey." diye konuştu.

NE OLDU? 

ABD'deki Filistin destekçisi göstericileri ağır ifadelerle eleştiren Netanyahu, "İran'ın göstericileri fonladığını" savunarak, "Resmi olarak İran için kullanışlı aptallara dönüşmüş durumdasınız." ifadesini kullanmıştı.

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