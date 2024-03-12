Beyaz Saray'dan "Rusya'daki seçime müdahale" iddialarına yanıt

RUSYA NE İDDİA ETMİŞTİ?



Rusya, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, 15-17 Mart'ta yapılacak Rusya başkanlık seçimlerinde katılımın azaltılmasını sağlayarak seçime müdahale etmeyi planladığını iddia etmişti.



ABD'nin Rus seçmenlerin önemli bir kısmının oylarının sayılmasını imkansız hale getirecek siber saldırılar gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmişti.



Dış istihbarat servisi, "Bu fikir Amerikanlar için oldukça basit. Washington'ın hesaplamalarına göre 'katılımın az görünmesi' Batı'ya seçimlerin meşruiyetini sorgulamak için neden verecek." açıklamasında bulunmuştu.



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