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Beyaz Saray'dan "Rusya'daki seçime müdahale" iddialarına yanıt

Beyaz Saray, Rusya'nın, ABD'nin Rusya'daki seçimleri manipüle etmeye çalıştığına yönelik iddialarını yalandı. Moskova, ABD'nin Rusya'nın yaklaşan başkanlık seçimlerine "seçmen katılımını azaltarak" müdahale etme niyetinde olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray'dan "Rusya'daki seçime müdahale" iddialarına yanıt

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü, 'nın yaklaşan başkanlık seçimlerine istihbarat servislerinin müdahale edeceğine yönelik iddialarını yalanladı.

Sözcü, yaptığı açıklamada, "'nın, ABD'nin Rusya seçimlerine müdahale edeceğine ilişkin iddiaları kategorik olarak yanlıştır ve propagandaya yöneliktir" diye konuştu.

Moskova: ABD, Rusya'daki seçimlere müdahale etmeyi planlıyor

Moskova: ABD, Rusya'daki seçimlere müdahale etmeyi planlıyor

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RUSYA NE İDDİA ETMİŞTİ?

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, 15-17 Mart'ta yapılacak Rusya başkanlık seçimlerinde katılımın azaltılmasını sağlayarak seçime müdahale etmeyi planladığını iddia etmişti.

ABD'nin Rus seçmenlerin önemli bir kısmının oylarının sayılmasını imkansız hale getirecek siber saldırılar gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmişti.

Dış istihbarat servisi, "Bu fikir Amerikanlar için oldukça basit. Washington'ın hesaplamalarına göre 'katılımın az görünmesi' Batı'ya seçimlerin meşruiyetini sorgulamak için neden verecek." açıklamasında bulunmuştu.

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