Beyaz Saray'dan tartışma yorumu: "Erkeklerin her zamanki hali"

Tesla CEO’su ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Başkanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret danışmanı Peter Navarro’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.



Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Navarro için “moron” (geri zekalı) dedi ve "Bir torba taştan daha aptal” ifadelerini kullandı.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Musk-Navarro atışması hakkında açıklama yaptı.



Leavitt, "Musk ve Navarro ticaret ve tarifeler konusunda açıkça çok farklı görüşlere sahip iki kişi. Erkeklerin her zamanki hali. Biz de onların kamuoyu önündeki atışmalarını sürdürmelerine izin vereceğiz." dedi.



Sözcü Leavitt, insanların "tarihteki en şeffaf yönetime sahip oldukları için minnettar olması gerektiğini" savundu.



"ARABA ÜRETİCİSİ DEĞİL, MONTAJCI"



Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba üreticisi değil, montajcısı" olduğunu söylemişti.



Bunun üzerine Musk da Navarro'nun açıklamalarına "Gerçekten bir geri zekalı." şeklinde cevap vermişti.