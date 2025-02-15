Beyaz Saray'dan tartışmalı Sevgililer Günü mesajı: "Kaçak gelirseniz, sınır dışı ederiz sizi"

Beyaz Saray, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı tartışmalı bir mesajla gündem oldu.



Resmi Instagram hesabında yapılan paylaşımda, "Güller kırmızıdır, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz, sınır dışı ederiz sizi" şeklinde bir mesaj yer aldı. Mesajda, Başkan Donald Trump ve eski sınır muhafızı Tom Homan'ın fotoğrafları da pembe bir fon üzerinde kullanıldı.



Sevgililer Günü'ne yakışmayan bir dil kullandığı düşünülen bu paylaşım, pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından olumsuz yorumlarla karşılandı.

"PAYLAŞIMI YAPAN KOVULMALI"

Bir kullanıcı, "Bu sayfayı kim yönetiyorsa kovulmalı" yorumunu yaptı. Başka bir kişi ise , "Çok amatörce ve iğrenç" diyerek eleştirisini dile getirdi.

Birçok kişi ise, Beyaz Saray tarafından paylaşılan bu mesajın profesyonellikten uzak olduğunu belirterek hayal kırıklıklarını ifade etti.



Bu mesaj, Amerika'daki yasadışı göçmenlere yönelik sert bir duruşu yansıtırken, aynı zamanda sosyal medyada geniş bir tepkiyle karşılaştı.

EN BÜYÜK SINIR DIŞI OPERASYONU

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump seçim süreci boyunca ülke tarihinin en büyük sınır dışı operasyonunu gerçekleştireceğinin sözünü vermişti. Göreve başlamasının ardından yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan CBP One adlı uygulamanın kaldırıldığını duyuran Trump, ayrıca, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini hedefleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave bin 500 asker gönderme kararı almıştı.

