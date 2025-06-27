Beyaz Saray'dan tavsiye: "Savaş suçu soruşturmalarının finansmanı kesilsin"

Beyaz Saray’ın savaş suçları soruşturmalarına ABD tarafından sağlanan finansmanda büyük kesintiler yapılmasını istediği iddia edildi.



Konu hakkında bilgi sahibi üç ABD’li kaynak ve Reuters tarafından incelenen kurumiçi hükümet belgeleri, Beyaz Saray’ın dünya çapında savaş suçları ve hesap verebilirlik alanında çalışma yürüten 20’yi aşkın programa sağlanan ABD fonlarına son verilmesini tavsiye ettiğini anlattı. İdare ve Bütçe Ofisi’nin çarşamba günü yaptığı tavsiyenin programlara son verilmesi için nihai karar olmadığı, Dışişleri Bakanlığı’nın buna itiraz etme seçeneğinin bulunduğu ifade edildi.



SURİYE, MYANMAR, UKRAYNA, AFGANİSTAN…



Ajansa konuşan kaynaklar ve Reuters’ın gördüğü bir listeye göre, söz konusu programlar, Irak, Nepal, Kolombiya, Belarus, Sudan, Güney Sudan, Afganistan ve Gambiya’daki çalışmaları da içeriyor. Söz konusu programların arasında Myanmar, Suriye ve Rusya’nın Ukrayna’da işlediği iddia edilen suçlar konusundaki çalışmaların da bulunduğu ifade ediliyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı konu hakkında yorumda bulunmayı reddederken, İdare ve Bütçe Ofisi yorum talebine henüz yanıt vermedi.



BAKANLIK BÜROLARINA 11 TEMMUZ’A KADAR SÜRE



Öte yandan, üç ABD’li yetkiliye göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun programlardan çoğunun devam etmesini istemesi yönündeki beklenti düşük. Konuya aşina bir kaynak ise Rubio’nun Ukrayna’daki olası savaş suçu kovuşturmalarına yardım gibi bazı önemli programların finansmanının kesilmemesini isteyebileceğine işaret etti.



Üç kaynağın verdiği bilgilere göre, finansmanına son verilmesi için kenara ayrılmış programlardan çoğu Ukrayna’da savaş suçlarına dair hesap verebilirlik projeleri yürütüyor. Bunlardan biri olan Küresel Haklar Uyum programı, Ukrayna’da cinsel şiddet ve işkence gibi savaş suçları ve insanlığa karşı suçların kanıtlarının toplanmasına yardımcı oluyor.



Kaynakların verdiği bilgiye göre, listede yer alan hukuki yardım grubu Dünya Çapında Hukuki Eylem de Ukrayna’da işlendiği iddia edilen savaş suçlarının Rus şüphelilerini yargı önüne çıkarma çabalarına destek oluyor.



Reuters’ın gördüğü kurum içi bir Dışişleri Bakanlığı e-postasında savaş suçları ve hesap verebilirlik programlarını muhafaza etmek isteyen bakanlık bürolarının gerekçelerini 11 Temmuz’da mesai saatlerinin bitimi öncesinde göndermesi istendi.



“RUBIO ARAYA GİRSE DE PROGRAMLARI İDARE EDECEK KİMSE KALMAYACAK”



Kaynaklardan birinin verdiği bilgiye göre, finansmanının kesilmesi tavsiye edilen programlardan çoğu, kıyımlarla karşı karşıya kalmış toplumlarda adaletin sağlanması için çalışan yerel örgütleri güçlendirmeye adanmış programlar. Bu programlardan bazıları onlarca yıldır, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi başkanların dönemlerinde de devam etmişti.



Reuters’a konuşan kaynak, “Bakan Rubio senatör olarak çoğunu desteklediği bu programları kurtarmak için araya girse de bu programları idare edecek kimse kalmayacak” diye konuştu.

