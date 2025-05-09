Beyaz Saray'dan Trump-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump ile Zelenski arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Leavitt, "Devlet Başkanı Zelenski, nadir elementler anlaşmasının Ukrayna Parlamentosundan geçtiğini söylemek üzere Başkan Trump'ı aradı. Başkan'la bu görüşme hakkında konuştum. Çok iyi ve verimli bir görüşme olduğunu söyledi." dedi.



Nadir elementler anlaşmasının hem ABD hem de Ukrayna için çok iyi bir anlaşma olduğuna inandığını belirten sözcü, anlaşmanın iki ülke halkına da fayda sağlayacağını ifade etti.

"HER İKİ ÜLKENİN DE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ATEŞKESİ KABUL EDECEĞİNİ UMUYORUZ"

Trump ile Zelenski'nin aynı zamanda Rusya-Ukrayna ateşkes sürecini de ele aldığını kaydeden Leavitt, "Her iki ülkenin de önümüzdeki hafta ateşkesi kabul edeceğini umuyoruz." diye konuştu.



ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.



Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı; artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullanmıştı.



Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.