Beyaz Saray'dan Zaporijya açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya ile Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili karşılıklı ithamlarda bulunmasıyla ilgili, santraldeki koşulları bir süredir yakından izlediklerini ve santralin yakınında savaş olmaması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan Zaporijya açıklaması
Fotoğraf: Reuters

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili, NATO'nun açık kapı politikasına bağlı olduklarına ancak bu konudaki bir kararın ittifak üyeleriyle birlikte alınabileceğine işaret etti.

NATO müttefikleri ile Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu hedefini toplu olarak nasıl destekleyebileceklerini görüştüklerini aktaran Jean-Pierre, "Başkan (Biden) birçok kez bunu söyledi. Ukrayna, ittifaka katılmadan önce herhangi bir NATO ülkesiyle aynı standartları karşılamak için reformlar yapmak zorunda" dedi.

Jean-Pierre, Biden'ın, Ukrayna'nın bunu yapabileceğini düşündüğünü bildirdi.

"RUSLARIN KONTROL ETMESİ TEHLİKELİ"

Zelenskiy: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çatısına patlayıcıya benzer maddeler yerleştirdi

Zelenskiy: , Zaporijya Nükleer Santrali çatısına patlayıcıya benzer maddeler yerleştirdi

Haberi Görüntüle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğine ilişkin açıklamaları da Jean-Pierre'e soruldu.

Santraldeki durumu yakından takip etmeye devam ettiklerini belirten Jean-Pierre, Rus askerinin nükleer santrali kontrol etmeye devam etmesinin "tehlikeli olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Jean-Pierre, nükleer santralin yakınında herhangi bir çatışma olmaması gerektiğini vurguladı.

Santralle ilgili çıkan son haberlerle ilgili ise Jean-Pierre, paylaşacak yeni bir bilgileri olmadığını bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...