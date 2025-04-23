Beyaz Saray'dan Zelenski'ye uyarı: Başkan hayal kırıklığı içinde

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin yavaş ilerlemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski müzakereler konusunda yanlış yönde ilerlediğini söyledi.

Leavitt, "Başkan hayal kırıklığı içinde. Sabrı tükenmek üzere. O, dünya için doğru olanı yapmak istiyor. Barış görmek istiyor. Öldürmelerin durmasını istiyor, ancak bunun için savaşın her iki tarafının da istekli olması gerekiyor. Ve ne yazık ki, Başkan Zelenski yanlış yönde ilerliyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.