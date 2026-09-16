Beyaz Saray'ın anahtarını verdi, “Seni vurabilirler” dedi

Kanada Başbakanı Mark Carney , ABD Başkanı Donald Trump 'ın kendisine Beyaz Saray'ın altın anahtarını hediye ederken yaptığı sıra dışı şakayı anlattı.

Toronto'daki Kanada Yatırım Zirvesi'nde konuşan Carney, Trump'ın kendisine Beyaz Saray'a ait altın bir anahtar verdiğini ve anahtarı yanında getirmesi halinde içeri alınacağını söylediğini aktardı.

Ancak Carney'e göre Trump bunun hemen ardından “Belki de seni vururlar.” diye ekledi.

Carney, salondakileri güldüren bu anının ardından, “Bu aslında aramızdaki ilişkiyi özetliyor.” dedi.

“ABD'DE SİZİ VURABİLİRLER”

Carney konuşmasında kendisine verilen iki farklı sembolik anahtarı karşılaştırdı.

Bunlardan ilki, daha önce Kanada Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptığı dönemde memleketi Fort Smith'ten aldığı şehrin anahtarıydı.

Carney, Fort Smith'te insanların kapılarını dahi kilitlemediğini söyleyerek anahtarın pratikte çok gerekli olmadığını esprili bir dille anlattı.

İkinci anahtar ise Trump'tan geldi.

Carney, Trump'ın kendisine Beyaz Saray'ın altın anahtarını verdiğini ve anahtarı gösterdiğinde içeri alınacağını söylediğini aktardı.

Ardından Trump'ın “Belki de seni vururlar.” diye şaka yaptığını belirten Carney, iki ülke arasındaki farkı esprili bir dille şöyle anlattı:

“Kanada'da anahtarı alırsınız ve içeri girersiniz. ABD'de ise sizi vurabilirler.”

Carney hemen ardından şaka yaptığını belirterek Trump'a hediye için teşekkür etti ve ABD Başkanı'nı “iyi bir ev sahibi” olarak nitelendirdi.

ANAHTARI GERGİN BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİNDE VERDİ

Carney'in anlattığı hediye, 6 Mayıs 2025'te Beyaz Saray'da Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında verilmişti.

Görüşmenin ana gündemini ABD-Kanada ticareti, gümrük vergileri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği oluşturmuştu.

Trump'ın Kanada'nın ABD'nin “51'inci eyaleti” olabileceği yönündeki açıklamaları da o dönemde iki ülke arasındaki gerilimin önemli başlıklarından biriydi.

Carney, Beyaz Saray'daki görüşmede Kanada'nın “satılık olmadığını ve asla olmayacağını” söylemişti.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET SAVAŞI

Carney'in esprili anlatımı, ABD ile Kanada arasında ticaret geriliminin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi.

İki ülke arasındaki müzakereler geçen ay sonuçsuz kaldı. Ardından Washington yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürününe yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başladı ve Ottawa karşı önlemler açıkladı.

Trump yönetimi ayrıca Kanada'dan gelen bazı ürünlere yönelik yeni kısıtlamalar devreye aldı.

Buna rağmen Carney, iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 80'inin halen gümrük vergilerinden muaf olduğunu belirtti.