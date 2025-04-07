Beyaz Saray: Trump ile Netanyahu, küçük bir gazeteci grubunun sorularını yanıtlayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Trump’la gerçekleştireceği basın toplantısının iptal edildiğini açıklamıştı.

Ancak Beyaz Saray tarafından yapılan diğer açıklamada, iki liderin Oval Ofis'te küçük bir gruptan oluşan gazetecilerin sorularını yanıtlayacakları belirtildi.

Netanyahu’nun programında, Trump’la görüşmesinin ardından Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu her iki taraftan yetkililerin katılacağı genişletilmiş bir toplantı vardı.

NETANYAHU TRUMP İLE NE GÖRÜŞECEK?

İki liderin görüşmesindeki önemli başlıklardan birinin, Trump'ın İsrail'e uyguladığı yüzde 17'lik ek gümrük vergisi olması bekleniyor.

Netanyahu "Rehineler, Gazze'de zafer elde etme ve tabii ki İsrail'e de uygulanan gümrük rejimini görüşmeye gidiyorum" demişti.

"SUSTURULMASI GEREKEN PEK ÇOK ŞEY OLUYOR"

Trump ise Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor" ifadelerini kullanmıştı.