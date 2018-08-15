Beyaz Saray: Türkiye'nin vergi kararı üzücü ve yanlış yöne giden bir adım

Son dakika haberi! Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye'nin ABD ürünlerine uyguladığı ek vergiler ve Rahip Brunson ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Türkiye'nin Rahip Brunson'a çok haksız davrandığını söyledi. Brunson iade edilse bile Türkiye'ye yönelik vergilerin kaldırılmayacağını belirten Sanders "Brunson iade edilirse Türkiye'ye yaptırımları kaldırmayı düşünürüz" dedi.



Türk lirasındaki değer kaybının ABD kaynaklı olmadığını da vurgulayan Sözcü "Bu problem uzun vadeli bir gidişatın sonucu" diye konuştu. Sanders, Türkiye'nin ABD ürünlerine yönelik ek vergi kararınıysa "Üzücü ve yanlış yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

ABD ÜRÜNLERİNE EK VERGİ



ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırılmıştı.



Yapılan düzenleme ile kuruyemiş ürünlerine yüzde 20, prince yüzde 50'ye, alkol oranı yüzde 80'den az olan içeceklere yüzde 140, tütün ürünlerine yüzde 60 ve binek otomobillere yüzde 120 ek vergi uygulanacak.

İthalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak yeni oranlar: