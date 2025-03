Beyin göçü başladı: Fransa “bilimsel sığınma” için kapıları açtı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ocak ayında iktidara gelmesinden bu yana Amerikan bilimine yönelik “hızlı planlı tasfiyesi” keskin ve derin bir şekilde gerçekleşti.



Dünya bilimi, hava tahmini ve erken uyarı sistemleri, tıbbi araştırmalar (kanser araştırmaları dahil) ve Nasa da bunların içinde.



Trump yönetiminde akademik hibeler kesildi, duraklatıldı ve uzun bir yasaklı kelimeler listesi (“siyasi” ve “kadın” gibi tartışmalı terimler dahil) nedeniyle incelemeye tabi tutuldu.



Bu durum ülke genelindeki üniversitelerin doktora öğrencisi, tıp öğrencisi ve diğer lisansüstü öğrenci alımlarını azaltmalarına, işe alımları dondurmalarına ve hatta bazı kabul tekliflerini iptal etmelerine neden oldu.



İngiliz The Guardian gazetesine göre Fulbright araştırma burslarıyla başka ülkelerde bulunan 12 bin 500'den fazla ABD vatandaşının ve ABD'de misafir edilen 7 bin 400 yabancı akademisyenin fonları kısa bir süre önce durduruldu ve bu kişiler mali açıdan zor durumda kaldı. ABD'yi ziyaret eden yabancı bir akademisyen söz konusu olduğunda ise, akademisyenler gözaltına alındı ve ABD'ye girişlerine izin verilmedi.



TRUMP, ÜNİVERSİTELERDEN FONLARI ÇEKTİ



Habere göre daha da endişe verici olanı, yönetimin özellikle bazı üniversiteleri hedef alması ve Columbia Üniversitesi'nden 400 milyon dolar ve Johns Hopkins'ten 800 milyon dolar fon çekerek üniversiteyi 2 bin kişiyi işten çıkarmaya zorlaması.



FİLİSTİN EYLEMLERİNİN ETKİSİ



Üniversitelerdeki Filistin eylemlerinin öncüsü Mahmud Halil’in hukuken şüpheli bir şekilde tutuklanması ve yeşil kartının iptal edilmesi de halihazırda ABD'de bulunan yabancı öğrenciler ve araştırmacılar üzerinde ve gelecekte oraya gitme arzusu üzerinde caydırıcı bir etki yaratması bekleniyor.



“AKADEMİK BAĞIMSIZLIĞI BALTALAMA” HEDEFİ



University College London'da Alman-İngiliz profesör olan Christina Pagel, şunları söyledi: “Bu bir kaos değil.” Bunun yerine, araştırmaya yönelik saldırılar üç yönlü bir hedefi takip ediyor gibi görünüyor: Bilimi zorla devlet ideolojisiyle uyumlu hale getirmek; akademik bağımsızlığı baltalamak ve muhalefeti bastırmak; jeopolitik ve ekonomik hedefleri sürdürmek.”



60’TAN FAZLA BAŞVURU YAPILDI



The Guardian'a göre buna karşılık Avrupa Birliği hükümetleri ve kurumları bu fırsatı değerlendirmeye başladı. 7 Mart'ta Fransa’daki Aix-Marseille Üniversitesi, iklim, sağlık ve astrofizik alanlarında çalışan 15 Amerikalı bilim insanını kampüsüne getirecek üç yıllık ve 15 milyon euroluk bir program olan Safe Place for Science'ı duyurdu.



Bir üniversite sözcüsüne göre, 30'u ilk 24 saat içinde olmak üzere 60'tan fazla başvuru alındı. Üniversite, hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde “bilimsel ilticanın” genişletilmesi ve farklı araştırmacıların karşılanması ve yeniden yerleştirilmesinin koordine edilmesine yardımcı olmak için diğer üniversiteler ve Fransız hükümetiyle temas halinde olduğunu belirtti.