Beyin kanseri tedavisinde burun spreyi umudu

Araştırmacılar, burun yoluyla merkezi sinir sistemine ulaşarak en ölümcül beyin tümörlerinden biri olan glioblastoma ile savaşmayı hedefleyen yeni bir ilaç geliştirdi.

Ön sonuçlar, burun damlası şeklindeki bu tedavinin hedefine güvenli şekilde ulaştığını ve fareleri genellikle ölümcül olan tümörlere karşı koruduğunu gösteriyor.

Washington Üniversitesi’nden beyin cerrahı Alexander Stegh, “Bu yöntem, glioblastoma ve bağışıklık tedavisine dirençli diğer kanser türleri için daha güvenli ve etkili tedavilere yönelik umut veriyor. Zor ulaşılan tümörlerde kanser immünoterapisini yeniden tanımlıyor.” dedi

ZOR TESPİT EDİLEN KANSER TÜRÜ

Glioblastoma agresif ilerleyişi, erken dönemde tespit edilmesinin zorluğu ve bağışıklık sistemini devre dışı bırakan yapısıyla biliniyor. Üstelik beyin ve merkezi sinir sistemi gibi erişmesi zor bölgelerde ortaya çıktığı için geleneksel tedaviler de sınırlı kalıyor.

Bu kötü huylu tümör, çevresindeki sağlıklı dokularda şişmeye yol açarak beyin fonksiyonlarını bozuyor, dokuları sıkıştırıyor ve kan akışını kesiyor.

BURUN YOLUYLA TEDAVİ: NANOTEKNOLOJİ DESTEKLİ YAKLAŞIM

Daha önce araştırmacılar, interferon genlerini uyararak bağışıklık sistemini tümöre karşı harekete geçiren bir yöntem geliştirmişti. Ancak bu ilaçlar vücutta hızla parçalandığından tümöre doğrudan, invaziv yollarla sık sık uygulanması gerekiyordu.

Washington Üniversitesi’nden sinirbilimci Akanksha Mahajan ve ekibi, bu zorluğu çözmek için nanoteknolojiyi devreye soktu.

Araştırma ekibi, STING adlı bağışıklık uyarıcı molekülleri daha stabil hale getirmek için altın nanoparçacıkların etrafına sararak küresel genetik yapılara dönüştürdü.

FARELER TESTLERE NASIL YANIT VERDİ?

Farelerde yapılan testlerde, bu altın destekli genetik yüklerin STING yolunu başarılı bir şekilde aktive ederek tümör büyümesini baskıladığı görüldü.

Bilim insanları, bu yöntemin insanlarda kullanılabilmesi için hala uzun bir yol olduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar, burun damlalarını bağışıklığı güçlendiren farklı ilaçlarla birleştirdiğinde farelerde glioblastomaya karşı uzun süreli bağışıklık oluştuğunu tespit etti.

Glioblastoma, en yaygın kötü huylu beyin kanseri türü ve hastaların yalnızca yüzde 6,9’u teşhisten beş yıl sonra hayatta kalabiliyor.