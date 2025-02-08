Beyin korkuyu nasıl aşıyor? Bilim insanları açıkladı!

Bilim insanları, yaptıkları yeni araştırma ile beynin içgüdüsel korkuları nasıl bastırabildiğini tespit etti.

Korku, hayatta kalmak için kritik bir öneme sahip olsa da, gerçek bir tehlike olmadığında bu duygunun nasıl ortadan kalktığını anlamak da büyük önem taşıyor. Bilim insanları, beynin bu süreci nasıl yönettiğini Science dergisinde yayımladıkları çalışmada ortaya koydu.



Araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneyde, hayvanları bir gölge simülasyonuyla korkutarak, bu korkunun nasıl yok olduğunu inceledi.

Farelerin, 30 ila 50 deneyden sonra normal davranışlarına döndükleri gözlemlendi. Beyin aktivitelerini izleyen ekip, farelerin korkularını bastırmayı öğrendikçe beynin hangi bölgelerinin devreye girdiğini tespit etti.

Bu çalışmalar, görsel korteksin ilk aşamada önemli bir rol oynadığını gösterirken, korkunun bastırılmasından sonra bilgi ve anıların beynin daha önce pek incelenmeyen ventrolateral genikülat çekirdek (vLGN) bölgesine depolandığını ortaya koydu.



Çalışmaya öncülük eden Sara Mederos, bu keşfin, fobi, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi rahatsızlıkların tedavisinde yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.



Ekip, bu bulguların, beynin korkuyu nasıl bastırdığına dair yeni bir anlayış sunduğunu ve insan beynindeki benzer sinir yolları sayesinde bu bilgilerin, korkuyla ilişkili ruh sağlığı sorunları için tedavi fırsatları yaratabileceğini vurguladı.