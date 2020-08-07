Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Hasan, salı günü başkentte yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini yaklaşık 5 bin yaralı olduğunu söyledi.



Yaralıların yüzde 20'sinin hastanelerde tedavi görmesi gerektiğini kaydeden Hasan, "Özellikle cam parçalarının neden olduğu ciddi yaraları bulunan ve ameliyat edilmesi gereken durumu ağır 120 yaralımız var" dedi.



Hasan, daha önce yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu belirtmişti.



Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

