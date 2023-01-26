Beyrut patlamasındaki tüm tutuklular serbest kalıyor

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat'ın, "istinasız bir şekilde" liman patlamasında yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılmasına karar verdiği kaydedildi.



Serbest bırakılanların bundan sonra tutuksuz yargılanacağına işaret edilen haberde, Uvaydat'ın, söz konusu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdiği belirtildi.



Patlamayı soruşturan Yargıç Tarık Bitar'ın dosyadan el çektirildiği ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek tüm yetkilerinin alındığı bilgisi paylaşıldı.



Haberde ayrıca, sanıkların yeniden tutuklanmaları veya ifadeye çağrılmalarının da artık Yüksek Yargı Şurası'nın yetkisinde olduğu vurgulandı.



SORUŞTURMA YARGICI KARARA İTİRAZ ETTİ



Patlamayı soruşturan Yargıç Tarık Bitar ise, resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, hakkında iddianame hazırlanana kadar dosyayı inceleyerek görevine devam edeceğini ifade etti.



Yürüttüğü soruşturma kapsamında Uvaydat'ın isminin de hazırlanan iddianameye dahil edildiğini hatırlatan Bitar, "(Uvaydat) Bu dosya hakkında herhangi bir karar alamaz" dedi.



Yargıç Bitar, Uvaydat tarafından alınan tutukluların serbest bırakılması kararının yasal olmadığını ve uygulanmaması gerektiğini kaydetti.



BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

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Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.



Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.



SORUŞTURMA SÜRECİ VE SİYASİ TARTIŞMALAR



Patlamayla ilgili soruşturma süreci Lübnan'da siyasi tartışmalara yol açmıştı.



Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen ilk yargıç Fadi Savvan, eski Başbakan Hassan Diyab ile 3 eski bakanı olayda "ihmali ve kusuru bulunmakla" suçlamasının ardından görevden alınmış ve yerine Tarık Bitar atanmıştı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları adalet arıyor

Ancak yargıç Bitar da Savvan gibi siyasilere yönelik kararlarından sonra hedef haline gelmişti.



Eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, Aralık 2021'de, Bitar'ın "soruşturmayı siyasileştirdiği" iddiasıyla görevden alınması talebiyle dava açmıştı.



Bunun üzerine Temyiz Mahkemesi, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma sürecini askıya almıştı.



Lübnan basınında 23 Ocak'ta yer alan haberlerde ise hakkındaki şikayetlerin üzerinden yasal sürenin geçmesi ve herhangi bir sonuca varılmaması üzerine Bitar'ın yeniden soruşturmaya başladığı belirtilmişti.



Bitar, 13 aylık aradan sonra tekrar başladığı soruşturma kapsamında, "cinayet, kundaklama ve sabotaj" gibi suçlamalardan dolayı Başsavcı Uvaydat ve 3 hakimin ismini daha iddianameye eklemişti.



Uvaydat ise dün yaptığı açıklamada, iddianameye isminin eklenmesi kararını yok saydıklarını ve Bitar'ın elinin söz konusu dosyadan çektirildiğini belirtmişti.