Beyrut'ta kalabalığa ateş açıldı: 6 ölü

Lübnan'da Hibullah'ın çağrısı üzerinebaşkent Beyrut'taki adelet sarayının önünde bir protesto düzenlendi. Gösteri alanına gitmekte olan protestoculara yol üzerinde ateş açıldı. 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hizbullah, protestoculara apartmanların çatılarından silahlı kişiler tarafından ateş açıldığını duyurdu ve taraftarlarına itidal çağrısı yaptı.



Öte yandan, gösterinin Beyrut'ta geçen yıl 215 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilgili davanın hakiminin görevden alınması talebiyle düzenlenmesi planlanıyordu.

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