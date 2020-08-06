Beyrut'ta patlayan amonyum nitratın İstanbul'dan da geçen hikayesi

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Lübnan'ın başkenti Beyrut yaşanan liman faciasının yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan da facia gidilen yoldaki aşamalar da eleştiri konusu oldu.

Altı yıldır Beyrut Liman'ında uygunsuz koşullarda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu 25 kilometre yarıçapında hasar meydana geldi.



Şimdiye kadar en az 135 kişinin öldüğü patlamada binlerce kişi de yaralandı. Başkent Beyrut'ta 2 haftalık olağanüstü hal ilan edilirken sorumlulular tespit edilmeye çalışılıyor.



FACİAYA GİDEN YOLDA NELER YAŞANDI?

12 numaralı hangarda meydana gelen patlamanın uydu görüntüsü.

Toplam ekonomik büyüklüğü 55 milyar dolar olan Lübnan'da 10-15 milyar dolarlık hasara yol açan patlamanın hikayesi 2013'te başlıyor.



Yaklaşık 2 bin 750 ton amonyum nitrat Mozambik'e götürülmek üzere Moldova bandıralı bir gemiyle Gürcistan'dan yola çıktı. New York Times'ın haberine göre amonyum nitrat Mozambik'te patlayıcı üreten bir fabrika için Uluslararası Mozambik Bankası tarafından satın alındı.



Kargonun Lübnan'da kalmasına ilişkin birçok iddia ortaya atılıyor.



İstanbul ve Çanakkale boğazlarından da geçen Rhosus gemisi bir iddiaya göre yolda arızalanınca Beyrut Limanı'na plansız bir şekilde yanaştı.



Bir başka iddiaya iddiaya göre Rhosus'un sahibi Rus işinsanı İgor Greçuşkin'in yakıt borcu bulunuyordu. Geminin kaptanı tarafından yapılan açıklamalara göre Greçuşkin, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretini ödeyecek paraya da sahip değildi.



LİMANDAN AYRILAMADI

25 kilometre yarıçapında etkili olan patlama, 3,3 büyüklüğünde depreme neden oldu. Patlama nedeniyle Beyrut Limanı kullanılamaz hale geldi.

Bu nedenle patlayıcı yüklü gemi Beyrut Limanı'na çekildi. Gemi ve kargosu bir daha Beyrut Limanı'ndan ayrılamadı.

Liman yetkilileri 30 yaşından büyük olan geminin seyahate elverişli olmadığını söyledi, ayrıca Rhosus'un liman ücretleri de ödenmedi. Rusya Denizciler Sendikası'nın (RPSM) Novorossisk Müfettişi Olga Ananina'nın açıklamalarına göre gemi patronu tarafından kaderine terkedildi.



Sputnik'e konuşan Ananina, mürettebatın da kaderine terkedildiği ve uzun bir süre destek alamadığını söyledi. Öte yandan Ananina'nın 2014 yılına ait gemi kayıtları arşiv bilgisayarından silindi. Ananina, "O kaptan, geminin postası hala çalışır durumdayken bana çok şey yazdı, ancak arşiv silindi. Mahkemeye olan başvuruyu da buldum, avukatlar orada çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

MÜRETTEBAT MAHSUR KALDI



Gemide çalışan mürettebatın altısı evlerine döndü ancak Lübnanlı yetkililer kaptan ve üç çalışanın gemide kalmasını istedi. Lübnan'daki Rusya Büyükelçiliği'nden yardım talep eden gemi çalışanları olumsuz cevap aldı.

Patlama sonrası yangın uzun süre devam etti.

Lübnan mahkemesi son olarak mürettebatın evine dönmesine izin verdi ancak tehlikeli kargo yıllar sonra patlamanın yaşanacağı 12 numaralı depoya çekildi.

Geminin borçlarına karşılık açık artırmayla satılmasına karar verildi ancak söz konusu satış da hiçbir zaman gerçekleşmedi.



Geminin kaptanının aktardığına göre Rhosus birkaç yıl sonra su almaya başladı ve Lübnan Limanı'nın açıklarında battı.

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Tehlikeli maddelerin şehir merkezinde tutulmasının yarattığı sorunlara ülkede daha önce dikkat çekildiği belirtildi.

Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, amonyum nitratın ve diğer patlayıcı maddelerin limandan kaldırılması için altı kere yargıya başvurduklarını açıklamıştı.

Göçmen ve Mülteciler Bakanı Gade Şureym, ev hapsinin 2014'ten bu yana patlayıcıların tutulduğu ve dünkü facianın gerçekleştiği Beyrut Limanı'nda depolama, koruma ve denetim işlerini yürütenlere uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi ise olaya karışan veya ilgisi olanlara yurt dışına çıkış yasağı da getirildiğini bildirdi.