Beyrut'taki İsrail saldırısında dört kişi öldü, binalar enkaza döndü

Lübnan, İsrail'in bugün Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda dört kişinin öldüğünü ve 23 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'taki Basta al-Fawqa'yı hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan Basta bölgesi için herhangi bir tahliye uyarısı gelmedi.



Resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA) kurtarma ekiplerinin “Basta'daki Al-Mamoun Caddesi'nde, İsrail düşman uçaklarının şafak vakti sekiz katlı bir binayı hedef alarak tamamen yıktığı ve çok sayıda ölü ve yaralı bıraktığı enkazı kaldırdığını” aktardı.



NNA ayrıca İsrail jetlerinin işçi sınıfı mahallesi Basta'daki binaya altı füze fırlattığını ve bunun da yakınlardaki binalarda geniş çaplı yıkıma neden olduğunu bildirdi.

