Bıçaklanan Alman belediye başkanı: Saldırgan kızım

Almanya'nın Ruhr bölgesindeki Herdecke şehrinin 27 Eylül'de seçilen belediye başkanı Iris Stalzer, salı günü evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

DW'nin haberine göre hayati tehlikeyi atlatan ve tedavisi süren belediye başkanı polise verdiği ifadede, kendisine saldıran kişinin 17 yaşındaki kızı olduğunu söyledi.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Bernd Haldorn, hukuki açıdan olayı "tehlikeli yaralama" olarak nitelediklerini, olayı "cinayete teşebbüs" kapsamında ele almamalarının sebebinin ise, şüphelinin olayın hemen ardından acil çağrı hattını arayarak yardım istemesi olduğunu ifade etti.



Olayı inceleyen cinayet masası şefi Jens Rautenberg ise, şüphelinin hangi saiklerle saldırıyı düzenlediğinin hala netleştirilemediğini belirterek eldeki tek verinin, aile içi bir tartışma bilgisi olduğunu söyledi. Stalzer'in evlatlıkları olan 17 yaşındaki kızı ve 15 yaşındaki oğlu, olayın ardından karakola götürülmüştü.



KANLAR SİLİNDİ, ÇANTADAN BIÇAK ÇIKTI

Soruşturmayı yürüten yetkililer, olay yerinin evin bodrum katı olarak tespit edildiğini, buradaki kan izlerinin acil çağrı yapılmadan önce silinmeye çalışıldığının anlaşıldığını bildirdi.

Ayrıca 15 yaşındaki erkek çocuğunun sırt çantasında, kan izleri olan bir bıçak ile 17 yaşındaki şüpheliye ait olduğu düşünülen kanlı bir elbisenin de bulunduğu duyuruldu.