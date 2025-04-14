Bıçaklı saldırı peşini bırakmıyor: Bolsonaro'ya 12 saatlik ameliyat

Güney Amerika ülkesi Brezilya’nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, 2018 yılında bir seçim kampanyası etkinliği sırasında karnından bıçaklanmasından bu yana beşinci kez ameliyat oldu.

Eşi Michelle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolsonaro’nun pazar günü geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından iyileşme sürecinde olduğunu söyledi. Ameliyatın 12 saat sürdüğü açıklandı. Bolsonaro, cumartesi günü “katlanılmaz” bir ağrı duyması üzerine hastaneye yatırılmıştı.



TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR



70 yaşındaki siyasetçi, teşhis veya operatif amaçla karın boşluğunun cerrahi yöntemlerle açılması olarak da bilinen laparotomi ameliyatı geçirdi. Bolsonaro’nun ameliyatının yapıldığı DF Star hastanesinin açıklamasında, ameliyatın amacı “bağırsaklardaki yapışmaları tedavi etmek ve karın duvarını yeniden yapılandırmak” olarak ifade edildi.



Michelle Bolsonaro da yaptığı paylaşımda, “Operasyon başarıyla sonuçlandı” diyerek ameliyatın iyi geçtiğini duyurdu. Eşi için dua edenlere teşekkürlerini ileten Michelle Bolsonaro, ameliyatın 12 saat sürdüğü ve eşine kan verilmesine ihtiyaç duyulmadığı bilgisini paylaştı. Mesajda, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Bolsonaro’nun durumunun stabil olduğu ve acı duymadığı da belirtildi.



DESTEKÇİLERİ HASTANENİN ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ



Dün erken saatlerde Bolosnaro’nun kaldığı hastanenin dışında onlarca kişi bir araya gelerek eski devlet başkanı için desteklerini ifade etmişti. Bu kişilerden biri olan 84 yaşındaki iş insanı Maurilio Borges Bernardes, “moral ve manevi destek sunmak için” orada olduğunu belirterek Bolsonaro’nun ameliyattan başarıyla çıkacağından emin olduğunu sözlerine eklemişti.

Bolsonaro, cumartesi günü X hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı son problemin bıçaklı saldırı sonrası geçirdiği ameliyatların bir sonucu olduğunu belirtmişti.



Öte yandan, Brezilya Yüksek Mahkemesi, iki hafta önce Bolsonaro hakkında dava açılmasına karar vermişti. Bolsonaro, 2022 yılındaki seçimi rakibi ve halefi Luiz Inacio Lula da Silva’ya kaybetmiş olmasına karşın iktidarda kalmak için komplo kurmakla suçlanıyor.