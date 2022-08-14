Bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi, gözünü kaybedebilir

Şeytan Ayetleri kitabıyla tepki çeken yazar Salman Rüşdi, ABD'de katıldığı bir panelde konuşma yaparken bıçaklı saldırıya uğradı.



Ruşdi, sahneye koşan saldırganın art arda indirdiği darbelerle yere düştü. Yazara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

75 yaşındaki Rüşdi helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Rüşdi'nin biri boynundan olmak üzere defalarca bıçaklandığı belirtildi.



Menajerinin verdiği bilgiye göre, solunum cihazına bağlanan yazarın kolundan ve karaciğerinden yaralandığı ve bir gözünü kaybetme ihtimali olduğu belirtiliyor.

SALDIRGAN LÜBNAN ASILLI ABD DOĞUMLU



Polis, saldırganın 24 yaşındaki Hadi Matar olduğunu duyurdu. Matar'ın New Jersey eyaletinde yaşadığı ve panele giriş izninin olduğu belirlendi.

ABD doğumlu ve Lübnan'dan göç eden bir ailenin oğlu olduğu öğrenilen saldırgan dün hakim karşısına çıktı ve suçlamaları reddetti.

Amerikan NBC News'ün haberine göre, Matar'ın sosyal medya hesapları incelendi.



Sadırganın İran Devrim Muhafızları'na sempati beslediği ortaya çıktı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Rüşdi'ye yönelik saldırıdan üzüntü duyduğunu belirtti.



Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell da saldırıyı kınadı.

Salman Rüşdi, 1988 yılında kaleme aldığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla biliniyor.



Kitap, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle İran'da yasaklanmış, 1 yıl sonra dönemin dini lideri Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası vermişti.



Humeyni'nin halefi Ayetullah Ali Hamaney de 2019'da fetvanın geçerli olduğunu söyleyen bir tweet atıp sonra silmişti.



İngiltere'de 7 kez Booker ödülüne aday gösterilen, bir kez de bu ödülü kazanan Rüşdi, ölüm tehditlerini ciddiye almadığını söylüyordu.



Rüşdi, 2008'de de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanına layık görülmüştü.

