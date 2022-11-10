Biden 2024'te adaylığa niyetli ama seçmenler aynı fikirde değil

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz netleşmediği ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Seçimleri "Amerikan demokrasisi için iyi bir gün" olarak nitelendiren Biden, birçok kişinin beklediği şekilde "kırmızı dalganın" gelmediğini ve Cumhuriyetçilerin beklentilerin gerisinde kaldığını belirtti.



"AMERİKAN HALKI OYLARIYLA KONUŞTU"



"Amerikan halkı oylarıyla konuştu" diye konuşan Biden, seçmenlerin enflasyon dahil endişelerini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Seçmenler demokrasimizi korumak istediklerine dair açık bir mesaj gönderdi" yorumunda bulundu.



Biden, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak konusunda avantajlı olduğunu kabul ederek, bugün Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy ile bir telefon görüşmesi yapacağını belirterek, "Ara seçimlerden bağımsız olarak, Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazırım" dedi.

SEÇMENLER AYNI FİKİRDE DEĞİL

Edison Research tarafından yürütülen ve CNN tarafından yayınlanan çıkış anketinin erken sonuçlarına göre, seçmenlerin üçte ikisinden fazlası Başkan Joe Biden'ın 2024'te yeniden seçilmek için aday olmasını istemiyor.



10 Demokrat seçmenden altısı, Biden'ın ikinci bir döneme başlamaması gerektiğini söyledi.



Yaklaşık 10 Cumhuriyetçi seçmenden dokuzu ve 10 bağımsız seçmenden yedisi onun yeniden aday olmasını istemediklerini söyledi.



Biden'ın onay oranı Temmuz ayında yüzde 36'ya düşerek başkan olduğundan beri en düşük seviyesine geriledi.



Bir Reuters/Ipsos anketi, ara seçimlerden bir gün önce onay oranını 39 olarak açıkladı.



Biden, 2020'de görevdeki Donald Trump'ı yenerek başkan seçildi.



Biden'ın performans notları, diğer sorunların yanı sıra yüksek enflasyon oranı ve yükselen gaz fiyatları ile gölgelendi.