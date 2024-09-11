Biden: "ABD Ayşenur Eygi için hesap verilebilirlik bekliyor"

ABD Başkanı Joe Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Biden, İsrail'in yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen protestolara katılan ABD ve Türk çifte vatandaşı Eygi'nin geçen hafta vurularak öldürülmesi gibi olayların tekrar yaşanmaması için yeni adımlar atması gerektiğini söyledi.

Eygi'nin ölümünü “kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirdi.



Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in Eygi'nin ölümüyle ilgili sorumluluğu üstlendiğini ancak ABD hükümetinin, vurulmaya yönelik inceleme devam ederken hesap verilebilirlik beklediğini ifade etti.



"İsrailli ve Filistinli tüm aşırılık yanlılarının şiddeti körükledikleri ve barışa engel oldukları gerekçesiyle hesap vermelerini sağlayacak politikaları desteklemeye devam edeceğim" diye konuştu.

ABD Başkanı, Eygi'nin ölümüyle ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş" iddiasında bulunmuştu.

YERLEŞİMLERİ PROTESTO EDİYORDU

Eygi, geçen cuma günü Filistinlilerin, aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler tarafından defalarca saldırıya uğradığı Nablus yakınlarındaki Beita köyünde düzenlenen protesto yürüyüşünde vurularak öldürüldü.

Eylemde, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi protesto ediliyordu.

İsrail, 26 yaşındaki Eygi'nin ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğini iddia etmişti.



BAKANLARDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, ilk incelemede ateşi büyük ihtimalle askerlerinin açmış olduğunu ancak Eygi'nin ölümünün kasıtsız olduğunu belirtti ve "derin üzüntü duyduğunu" savundu.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd

Austin de dün yaptıkları açıklamada Eygi'nin vurulmasını kınamış ve

İsrail'in, işgal ettiği Batı Şeria'daki askeri faaliyetlerini gözden geçirmesini istemişlerdi.

