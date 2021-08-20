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ABD Başkanı Joe Biden, Taliban kontrolüne geçen Afganistan'daki duruma ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Biden, Afganistan'dan ayrılmak isteyen her Amerikalıyı eve getirme sözü verdi.

Biden, açıklamasında Amerikalıların ve Afgan müttefiklerinin Afganistan'dan tahliyesinin riskli bir operasyon olduğunu ve nihai sonucu garanti edemeyeceğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında Kabil'deki havaalanına erişim sağlamak için Taliban ile yakın temas halinde olduğunu söyledi. Tahliyelerin NATO müttefikleriyle koordineli yapıldığını dile getiren Biden, "askerlerimize karşı bir engelleme güçlü karşılık bulur" dedi.

Ayrıca Biden önümüzdeki hafta Afganistan konusunu görüşmek üzere G-7'nin acil toplantı kararı aldığını bildirdi.