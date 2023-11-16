ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında görüştü.

Biden, basın toplantısında bir muhabirin, "Bugünden sonra Şi'yi, bu yılın başlarında söylediğiniz gibi hala diktatör olarak görüyor musunuz?" sorusuna yanıt olarak, "Evet, öyle. Bakın o, tamamen bizimkinden farklı bir yönetime dayanan, komünist ülkeyi yöneten adam olması anlamında diktatör." şeklinde konuştu.



Biden'ın "diktatör" ifadesini özelikle mi yoksa farkında olmadan mı sarf ettiği konusu farklı yorumlara neden olurken Çin'den açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, "Burada dikkati çekilmesi gereken şu ki Çin-ABD ilişkilerinin altını oymaya çalışan kötü niyetli kişiler daima olacaktır ama bunu başaramayacaklar." dedi.