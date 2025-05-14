Biden, dünyaca ünlü ABD’li oyuncuyu tanımamış: "Ah evet, selam George"

ABD’nin eski başkanı Joe Biden, Kasım 2024’te yapılan seçimden aylar önce yarıştan çekilmiş olsa da hakkındaki yeni iddialar ABD basınına yansımaya devam ediyor.

CNN’den Jake Tapper ve Axios’tan Alex Thompson’ın piyasaya sürmeye hazırlandığı kitaplarında, Demokrat Partili siyasetçinin Haziran 2024’te, aynı zamanda eski bir arkadaşı da olan ünlü oyuncu George Clooney’i tanımadığı iddia edildi. Buna göre, Biden’a söz konusu bağış etkinliğinde kiminle konuştuğunun sık sık hatırlatılması gerekmişti.

“CLOONEY, İLİKLERİNE KADAR SARSILDI"



Axios haber sitesinin aktardığına göre, Biden ve Clooney, Kaliforniya’daki söz konusu bağış etkinliğinden önce yaklaşık 20 yıldır birbirlerini tanıyordu. Kitaptaki iddiaya göre, 2022 yılından bu yana Biden’ı bizzat görmemiş olan Clooney, Biden’ın “gerileyen” fiziki görüntüsü karşısında bir “vay canına” anı yaşamıştı.



Biden, o dönemde yardımcısı olan Kamala Harris lehine Demokrat Parti’deki başkan adaylığı yarışından çekilmeden önce yaşı ile kötüleşen ve bedensel ve zihinsel sağlığı dolayısıyla çekilme çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Öncesinde Biden’a desteğini dile getiren Clooney de daha sonra çekilme çağrılarına katılan isimler arasında yer almıştı.



Kitapta paylaşılan bilgilere göre, Biden’ın bir danışmanı Clooney’i gördüğünde Biden’a dönerek “George’u tanıyorsunuz” dedi. Biden’ın hangi George’tan bahsedildiğini anlamaması üzerine danışmanı, “George Clooney” diyerek sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. Kitaba göre, Biden, bunun üzerine “Ah, evet! Selam George!” dedi.



“NEREDEYSE TAŞ KESİLMİŞTİ”



İki gazeteci, “İlk Günah” üst başlığını taşıyan ve Biden’ın yeniden aday adaylığı sürecini de ele alan kitaplarında, “Clooney iliklerine kadar sarsıldı. Başkan, kendisini, yıllardır tanıdığı bir adamı tanımamıştı” değerlendirmesinde bulundu.



Clooney’nin daha önce Biden’ın sağlığı hakkında endişelerini dile getirdiği hatırlatılan kitaba göre, bir danışmanı Clooney’e Biden’ın daha uzun adımlar atması için çalıştıklarını anlatmıştı. Kitapta bunun “açık bir şekilde Biden’ın yürüyüşünden de öteye giden” bir durum olduğu ifade edildi.



Tapper ve Thompson’ın anlatımına göre, bağış etkinliğindeki diğer kişiler de Biden’ı “yavaş ve neredeyse taş kesilmiş” sözleriyle tarif etti. Kitapta, “Bazıları için bu korkutucuydu” ifadelerini kullandı.



20 Mayıs tarihinde okurlarla buluşacak olan ve Biden’ın başkanlıktaki son iki senesini mercek altına alan söz konusu kitap, çoğu Biden’ın Demokrat Partisi’nin içinden isimler olmak üzere 200’den fazla kişiyle yapılan röportajlara dayanarak kaleme alındı.

