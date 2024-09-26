Biden duyurdu: Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık yardım yapılacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski'nin ziyareti sırasında Kiev'in Rus işgalcilere karşı "savaşı kazanabilmesi" için Ukrayna'ya 8 milyar dolardan fazla askeri yardım yapılacağını duyurdu.



Yardım paketinde, 130 kilometre menzilli JSOW hassas güdümlü füzenin ilk teslimatı da bulunuyor. Orta menzilli mühimmat, Ukrayna'nın Rusya'ya daha güvenli mesafelerden saldırmasını sağlayacak.

"EN VERİMLİ VE ŞEFFAF ŞEKİLDE KULLANILACAK"



Biden'a ve ABD Kongresi'ne sosyal medya platformu X üzerinden teşekkür eden Zelenski, Ukrayna'nın yardımı "en verimli ve şeffaf şekilde" kullanacağını belirtirken ilave bir Patriot hava savunma sistemi, İHA ve uzun menzilli füzelere değindi.

Yeni yardım paketinin 5,5 milyar dolarlık kısmı pazartesi günü ABD'nin mali yılı sonlanmadan önce gerçekleşecek. Yardımın 2,4 milyar dolarlık kısmı Ukrayna Güvenlik Desteği Girişimi altında Ukrayna'nın şirketlerden silah satın alması için kullanılabilecek.

18 PİLOT DAHA EĞİTİLECEK



Biden, eğitilen Ukraynalı F-16 pilotların sayısının artırılarak gelecek yıl 18 pilotun daha eğitime alınmasını Pentagon'a bildirdi.



ABD Başkanı, Ukrayna'ya destek olan 50'den fazla ülkenin çabalarını koordine etmek üzere gelecek ay Almanya'da Ukrayna Savunması İletişim Grubu liderlerini toplayacağını açıkladı.



Zelenski, Biden'la buluşmadan önce Kongre binasında Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerle görüşecek.

