Biden engellemişti, Trump onayladı: 1 tonluk devasa bombalar İsrail'e ulaştı

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in ABD'den ağır "MK-84" bombalarından oluşan bir sevkiyat aldığını duyurdu. Çok sayıda askeri mühimmat taşıyan ABD gemisi dün gece Aşdod Limanı'na ulaştı.



ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden yönetimi tarafından mühimmatın ihracatına getirilen engeli kaldırmıştı.

BIDEN YÖNETİMİ SEVKİYATI DURDURMUŞTU



Biden yönetimi, Gazze Şeridi'nin yoğun nüfuslu bölgelerinin etkileneceği endişesiyle, söz konusu füzelerin İsrail'e ihraç edilmesine izin vermiyordu.



Biden yönetimi, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'e binlerce bomba gönderdi ancak daha sonra sivil kayıplarına yönelik raporların ardından sevkiyatlar durduruldu. Bu bekletme geçen ay Trump tarafından kaldırıldı.

"ORDUMUZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Savunma Bakanı Israel Katz, "Trump yönetimi tarafından serbest bırakılan ve bu gece İsrail'e ulaşan mühimmat sevkiyatı, ordumuz için büyük önem taşıyor ve İsrail ile ABD arasındaki güçlü ittifakın kanıtı niteliğinde." açıklamasında bulundu.

"REFAH'A GİRERLERSE SİLAH GÖNDERMEYECEĞİM"



Eski ABD Başkanı Biden, Mayıs 2024'te CNN kanalına verdiği röportajda, hem Gazze'deki duruma hem İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda yaptırım uygulanacağını söylemişti.



Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, o zaman Gazze şehirlerinde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.

MK-84 bombası, yüzlerce metre ötedeki hedefi yok etme kapasitesine sahip olmasıyla biliniyor.