Biden, esirlerin ailelerine seslendi: Biraz daha dayanın, geliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan esirlerin salıverileceğine inandığını belirterek, "Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum." diye konuştu. Esirlerin ailelerine de seslenen ABD Başkanı, "Biraz daha dayanın, geliyoruz." dedi.

Biden, esirlerin ailelerine seslendi: Biraz daha dayanın, geliyoruz

ABD Başkanı , Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

'de Hamas'ın tuttuğu 200'den fazla esirin bırakılacağına inandığını belirten Biden, "Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum." diye konuştu.

Biden, esirlerin ailelerine de "Biraz daha dayanın, geliyoruz." diye seslendi.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda asker ve sivillerden oluşan 200'den fazla kişiyi esir almıştı.

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