Biden Gazze'deki sivillere dikkat çekti: Washington'dan önemli açıklama

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın yeniden İsraile gideceği öğrenildi. Blinken haftaiçi İsrail'e giderek bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve Washington'ın Tel Aviv'e olan desteği yenilemişti.

ABD Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada Blinken'ın bir hafta içinde ikinci kez gerçekleştireceği ziyarette İsrailli liderlerle görüş alış-verişi yapacağı açıklandı. Hamas'ın saldırısı sonrası bölgeye giden Blinken, İsrail'in ardından altı körfez ülkesine yaptığı bir dizi ziyarette son olarak Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Suudi veliaht prensi Gazze'de uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunurken, sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.



Blinken, Suudi Arabistan'daki ziyaretinin ardından Mısır'a geçti. Blinken'ın İsrail'deki temasları sırasında kullandığı "ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım." sözleri de tepki çekmişti.