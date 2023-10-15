Biden Gazze'deki sivillere dikkat çekti: Washington'dan önemli açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Gazze'de şiddetlenen Hamas İsrail saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Sosyal medya plartfomu X'ten paylaşım yapan Biden, "Filistinlilerin ezici çoğunluğunun Hamas'ın korkunç saldırılarıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve bunların sonucunda acı çektiği gerçeğini gözden kaçırmamalıyız." ifadelerini kullandı.
İsrail'in başlattığı karşı saldırıda Filistinlir siviller hayatlarını kaybediyor. Tel Aviv yönetimi Gazze'de uluslararası yasaklı fosfor bombası kullanıyor. Bunların yanısıra İsrail, Gazzelilere gıda, yakıt, su ve elektrik akışını kesmiş durumda.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise CNN'e konuştu. Sullivan, "Gazze'deki Filistinlilerin onur, emniyet ve güvenlik hakları var." açıklamasını yaptı.
ABBAS VE NETANYAHU'YLA GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Biden, Filistin ve İsrail liderleriyle de görüşme gerçekleştirdi.
Joe Biden, hem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.
Biden Abbas'a, Gazzeli sivillere insani yardım ulaştırılması konusunda tam desteğini ifade etti.
Amerikan Başkanı, Netanyahu'yla da sivillere gıda, su ve ilaç teminini ele aldı.
BLİNKEN YENİDEN İSRAİL'E GİDİYOR
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın yeniden İsraile gideceği öğrenildi. Blinken haftaiçi İsrail'e giderek bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve Washington'ın Tel Aviv'e olan desteği yenilemişti.
ABD Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada Blinken'ın bir hafta içinde ikinci kez gerçekleştireceği ziyarette İsrailli liderlerle görüş alış-verişi yapacağı açıklandı. Hamas'ın saldırısı sonrası bölgeye giden Blinken, İsrail'in ardından altı körfez ülkesine yaptığı bir dizi ziyarette son olarak Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Suudi veliaht prensi Gazze'de uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunurken, sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.
Blinken, Suudi Arabistan'daki ziyaretinin ardından Mısır'a geçti. Blinken'ın İsrail'deki temasları sırasında kullandığı "ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım." sözleri de tepki çekmişti.
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