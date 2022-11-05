Biden, genç seçmenlere seslendi: Oylarınızı demokrasiden yana kullanın

ABD'de salı günü Kongre seçimleri yapılacak. Seçimde Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı ile Senato'nun üçte biri yenilenecek.

ABD Başkanı Joe Biden seçim öncesi son turuna çıktı. Amerikan Başkanı, Batı eyaletlerini kapsayan miting maratonuna New Mexico'dan başladı.

Biden, bir üniversitede yaptığı mitingde saldırı silahlarının yasaklanması için yeniden yasa çıkarmayı deneyeceğinin sözünü verdi.

Biden, konuşmasında,"Sizin nesliniz göz ardı edilmeyecek, afallamayacaksınız ve susturulmayacaksınız" dedi.



Biden'ın sonraki durağı California oldu. Demokrasi vurgusu yaptığı mitingde kürtaj hakkından sosyal güvenliğe, İran'ın geleceğinden, çocukluk anılarına kadar geniş bir yelpazede mesajlar verdi. Biden, genç seçmenlerden demokrasiyi korumak için sandığa gitmelerini istedi.



Biden New Mexico mitiginde enerji konusuna da değindi. Enerji devi şirketlerin rekor kar peşinde koşmalarını eleştirdi. Ancak doğrudan tüketici fiyatlarının yüksekliğine değinmedi.



ABD'de benzin fiyatlarının yüksekliği ve enflasyon halkın en önemli gündem maddesi. Kürtaj hakkı, silahlanma yasağı gibi konular ekonominin açık ara gerisinden geliyor.



Anketler, Demokratların Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ni kaybedeceğini gösteriyor. Demokratik Parti'nin Senato'da çoğunluğu kaybetmesi de mümkün.

