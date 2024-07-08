Biden ile ilgili yeni iddia: Parkinson hastası mı?

ABD’de Başkan Joe Biden’ın yaşından kaynaklı sağlık durumu nedeniyle başkanlık yarışından çekilmesi tartışmaları sürerken, Parkinson hastalığı uzmanı bir doktorun Beyaz Saray’ı 8 ayda 8 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı.



New York Times’ın ele geçirdiği Beyaz Saray resmi ziyaretçi kayıtlarına göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden Dr. Kevin Cannard, Temmuz 2023’ten Mart 2024’e kadar Beyaz Saray’ı 8 kez ziyaret etti.



Hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir nörolog olan Cannard’ın özellikle Biden’ın durumu hakkında görüşmek için mi yoksa Beyaz Saray sağlık ekibiyle ilgisiz toplantıların bir parçası olarak mı orada olduğunun belli olmadığı belirtildi.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Cannard'ın ziyaretlerinin içeriği hakkında bilgi vermezken, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi sistemi içindeki uzmanların, sahada çalışan binlerce askeri personeli tedavi etmek için Beyaz Saray’ı ziyaret ettiğini kaydetti.



Bates, Biden’ın genel fiziksel muayenesinin bir parçası olarak "yılda bir kez bir nörolog tarafından görüldüğünü" ve "bu muayenede Parkinson hastalığına dair hiçbir iz bulunmadığını” savundu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Parkinson hastalığı uzmanı bir doktorun Beyaz Saray'ı 8 ayda 8 kez ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili soruları cevapladı.



Jean-Pierre, bu uzmanın Beyaz Saray ziyaretinin içeriği hakkında "güvenlik" nedeniyle konuşamayacağını belirterek "Burada size bazı yanıtlar vermem gerekirse, 'Başkan, Parkinson tedavisi görüyor mu?' Hayır. 'Başkan, Parkinson için ilaç alıyor mu?' Hayır. Bunlar bu konuda size tam kapsamlı cevaplar verebileceğim şeyler." dedi.



Biden'ın yıllık rutin sağlık kontrolü kapsamında şu ana kadar sadece 3 kez nörolog tarafından muayene edildiğini belirten Jean-Pierre, Parkinson uzmanı Dr. Kevin Cannard'ın Beyaz Saray ziyareti sırasında Biden'ı muayene edip etmediği veya Biden'ın özel doktoruyla ne görüştüğü konusundaki soruları ise cevapsız bıraktı.



Jean-Pierre, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, "Burada beni ne kadar zorlasanız da bana ne kadar kızsanız da Beyaz Saray'ı ziyaret eden bu gibi bireyler hakkında konuşmayacağım. Bu uygunsuz, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.