Biden: İran'ın nükleer tesislerine saldırıyı desteklemiyoruz

ABD Başkanı Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu Güney Carolina ile Kuzey Carolina'yı ziyaret etmek için uçağına binmeden önce Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.



Biden, bir soru üzerine, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti.



İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını aktaran Biden, ayrıca G7 liderleriyle bugün ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi konusunda mutabık olduklarını kaydetti.



Biden, İran'ın son saldırılarının ardından "İran çok yoldan çıktı." yorumunu yaptı.