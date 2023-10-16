Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Gazze'de şiddetlenen Hamas İsrail saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Biden, "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur." dedi.
Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.
İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.
Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.
Biden dün sosyal medya plartfomu X'ten yaptığı paylaşımda, "Filistinlilerin ezici çoğunluğunun Hamas'ın korkunç saldırılarıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve bunların sonucunda acı çektiği gerçeğini gözden kaçırmamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.
ABBAS VE NETANYAHU'YLA GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Biden, Filistin lideri Mahmud Abbas ile da bir görüşme yapmıştı. Biden'ın görüşmede Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için bölgedeki ortaklarıyla çalıştıklarını söylemişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşen Biden, sivillere gıda, su ve ilaç temini konusunu ele almıştı.
İsrail'in başlattığı karşı saldırıda Filistinlir siviller hayatlarını kaybediyor. Tel Aviv yönetimi Gazze'de uluslararası yasaklı fosfor bombası kullanıyor. Bunların yanısıra İsrail, Gazzelilere gıda, yakıt, su ve elektrik akışını kesmiş durumda.
"FİLİSTİNLİLERİN GÜVENLİK HAKLARI VAR"
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise CNN'e konuştu. Sullivan, "Gazze'deki Filistinlilerin onur, emniyet ve güvenlik hakları var." açıklamasını yaptı.
"UÇAK GEMİLERİNİN AMACI CAYDIRICILIK"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçınmak için her türlü önlemi alması gerektiğini belirtti. Akdenize hareket eden uçak gemilerine de değinen Blinken, "Uçak gemileri provokasyon değil caydırıcılık amacı taşıyor." dedi.
BLİNKEN YENİDEN İSRAİL'E GİDİYOR
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın yeniden İsraile gideceği öğrenildi. Blinken haftaiçi İsrail'e giderek bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve Washington'ın Tel Aviv'e olan desteği yenilemişti.
ABD Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada Blinken'ın bir hafta içinde ikinci kez gerçekleştireceği ziyarette İsrailli liderlerle görüş alış-verişi yapacağı açıklandı. Hamas'ın saldırısı sonrası bölgeye giden Blinken, İsrail'in ardından altı körfez ülkesine yaptığı bir dizi ziyarette son olarak Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Suudi veliaht prensi Gazze'de uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunurken, sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.
Blinken, Suudi Arabistan'daki ziyaretinin ardından Mısır'a geçti. Blinken'ın İsrail'deki temasları sırasında kullandığı "ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım." sözleri de tepki çekmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Haber
- Joe Biden
- Abd