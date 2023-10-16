Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Gazze'de şiddetlenen Hamas İsrail saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Biden, "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur." dedi.

Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.



İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.



Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.



Biden dün sosyal medya plartfomu X'ten yaptığı paylaşımda, "Filistinlilerin ezici çoğunluğunun Hamas'ın korkunç saldırılarıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve bunların sonucunda acı çektiği gerçeğini gözden kaçırmamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

ABBAS VE NETANYAHU'YLA GÖRÜŞTÜ



ABD Başkanı Biden, Filistin lideri Mahmud Abbas ile da bir görüşme yapmıştı. Biden'ın görüşmede Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için bölgedeki ortaklarıyla çalıştıklarını söylemişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşen Biden, sivillere gıda, su ve ilaç temini konusunu ele almıştı.



İsrail'in başlattığı karşı saldırıda Filistinlir siviller hayatlarını kaybediyor. Tel Aviv yönetimi Gazze'de uluslararası yasaklı fosfor bombası kullanıyor. Bunların yanısıra İsrail, Gazzelilere gıda, yakıt, su ve elektrik akışını kesmiş durumda.