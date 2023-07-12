Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Biden, zirvesiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.

Başkan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu zirvenin, NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini kaydeden Biden, "Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği dünkü görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.

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