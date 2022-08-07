Biden karantinadan çıkıyor

ABD Başkanı Biden'ın Covid-19 testi bir kez daha negatif çıktı. Beyaz Saray doktoru Joe Biden'ın karantinasının sonlanacağını duyurdu.

Haberler - NTV Haber 07.08.2022 - 16:05

Biden karantinadan çıkıyor

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın Covid-19 testi negatife döndü.

İki gün üst üste testi negatif çıkan Biden'ın karantinadan çıkacağı duyuruldu.

Beyaz Saray doktoru Amerikan Başkanı'nın halka açık etkinliklere ve seyahatlere başlayacağı belirtti.

Biden geçen ay coronavirüse yakalanmış, testi, negatif çıktıktan günler sonra yeniden pozitife dönmüştü.

Doktorlar, Biden'ın testinin yeniden pozitife dönmesini nüks olarak tanılmadı. Bu durumun "Paxlovid" adlı antiviral ilacı kullanan hastalarda nadir de olsa görülebildiği söylendi.

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