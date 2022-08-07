Biden karantinadan çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Covid-19 testinin ikinci kez negatif çıkmasının ardından karantinasının sona erdiği duyuruldu.

Haberler - NTV Haber 07.08.2022 - 16:05 | Son Güncelleme : 08.08.2022 - 02:32

Biden karantinadan çıktı

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın Covid-19 testi negatife döndü.

İki gün üst üste testi negatif çıkan Biden'ın karantinasının sona erdiği açıklandı.

Beyaz Saray doktoru, Amerikan Başkanı'nın halka açık etkinliklere ve seyahatlere başlayacağını belirtti.

Biden geçen ay coronavirüse yakalanmış, testi, negatif çıktıktan günler sonra yeniden pozitife dönmüştü.

Doktorlar, Biden'ın testinin yeniden pozitife dönmesini nüks olarak tanımladı. Bu durumun "Paxlovid" adlı antiviral ilacı kullanan hastalarda nadir de olsa görülebildiği söylendi.

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