Biden, Kongre'ye mektup yazdı: Irak ve Suriye’de operasyon sinyali

Irak ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden söz konusu ülkelerdeki üslerini korumak için operasyon yapabileceğinin sinyalini verdi.

Biden Kongre’ye yazdığı mektupta, İran yanlısı milis gruplarının Irak ve Suriye'de ABD personeline ve tesislerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bu saldırılar ABD personelinin yaralanmasına yol açmış ve hem ABD personelinin hem de ABD kuvvetleriyle birlikte görev yapan koalisyon güçlerinin hayatlarını ciddi bir tehdit altına sokmuştur” ifadelerini kullandı.



Biden, emri doğrultusunda ABD ordusunun Irak ve Suriye'de söz konusu milis gruplarına karşı saldırılar düzenlediğini belirttiği mektubunda, “Saldırıların amacı ABD'ye ve ortaklarımıza karşı devam etmekte olan bir dizi saldırıyı etkisiz hale getirmek ve İran'ı ve İran destekli milis gruplarını ABD personeline ve tesislerine karşı yeni saldırılar düzenlemekten veya bu saldırıları desteklemekten caydırmaktı” ifadelerine yer verdi.