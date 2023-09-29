Biden konuşmasını bölen aktivisten susmasını istedi

ABD Başkanı Joe Biden, Arizona eyaletindeki konuşması sırasında sözlerini bölen iklim aktivistine "Eğer susarsan seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım." diyerek tepki gösterdi.

Biden konuşmasını bölen aktivisten susmasını istedi
Foto: Reuters

ABD Başkanı Biden, konuşmasını bölen iklim aktivistinden "sesini kesmesini" istedi.

New York Post gazetesinin haberine göre, 2018'de hayatını kaybeden eski Cumhuriyetçi Senatör John McCain adına düzenlenen etkinlikte konuşmasının bölünmesine sinirlenen Biden, iklim aktivistini susturdu.

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Biden'a yüksek sesle "iklim acil durumu ilan etmesi gerektiği" yönünde çağrıda bulunan, ismi açıklanmayan iklim aktivistine Başkan'ın tepki göstermesi, salonda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Protestocunun "Neden iklim acil durumu ilan etmedin? Birçok Arizonalı öldü." sözleriyle konuşması bölünen Biden, bu kişiye "Eğer susarsan seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım, tamam mı?" ifadeleriyle cevap verdi.

Yaşanan kısa gerginliğin ardından iklim aktivisti, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı.

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