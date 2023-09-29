Biden konuşmasını bölen aktivisten susmasını istedi

Biden'a yüksek sesle "iklim acil durumu ilan etmesi gerektiği" yönünde çağrıda bulunan, ismi açıklanmayan iklim aktivistine Başkan'ın tepki göstermesi, salonda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.



Protestocunun "Neden iklim acil durumu ilan etmedin? Birçok Arizonalı öldü." sözleriyle konuşması bölünen Biden, bu kişiye "Eğer susarsan seninle bu etkinliğin ardından konuşacağım, tamam mı?" ifadeleriyle cevap verdi.



Yaşanan kısa gerginliğin ardından iklim aktivisti, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarıldı.